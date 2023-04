Lopás 15 perce

Álmából felriadva érte tetten a tolvajt a jászberényi férfi

Két házból is lopott egy harminc éves jászberényi férfi, először az ablakon mászott be. A másik ingatlanba fényes nappal ment be és az ott alvó tulajdonos mellől vett el készpénzt.

Forrás: Illusztráció Fotós: Shutterstock.com

Kifosztás és lopás bűntette miatt emelt vádat a Jászberényi Járási Ügyészség azzal a helyi férfival szemben, aki 2022 nyarán két házba is belopózott. – A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2022. július 18-án, éjjel a kerítésen átmászva bement egy jászberényi lakóház udvarára, majd a lakóházzal egybeépített melléképületre felmászott és a főépület hátsó ablakán lévő szúnyoghálót kivágva bemászott a házba, ahonnan 350 ezer forint – fémdobozban tárolt – készpénzt lopott el – ismertette az esetet dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője. A férfi ezután, 2022. augusztus 13-án, 15 óra körül a nyitva hagyott ajtón bement egy 78 éves férfi lakóházába, ahol az egyik szobában a tulajdonos aludt. Az ágy melletti tv állványról elvett 1.875 forintot, valamint az ott lévő asztalkáról – az alvó férfi pénztárcájából – további 8.405 forintot. – Az alvó férfi eközben felriadt álmából, és számonkérte a tolvajt, aki erre a készpénzzel együtt elmenekült – közölték. A nyitott ajtón sétált be a tolvaj

Forrás: Police.hu A 30 éves férfi több alkalommal volt büntetve vagyon elleni bűncselekmények miatt, e cselekményét a vádirat szerint többszörös, különös visszaesőként követte el. Az ügyészség fegyházban letöltendő szabadságvesztést, közügyek gyakorlásától eltiltást, valamint az ellopott dolgok értékének megfelelő vagyonelkobzást indítványozott. Az ügyben a Jászberényi Járásbíróság dönt, a férfi addig letartóztatásban van.

