Történt, hogy a férfi egy másik ügyben volt letartóztatásban, amikor élettársa 2021 tavaszán elhagyta. Elhatározta, hogy amint szabadul, megöli a nőt és annak új párját. Már 2021 áprilisában megtette az első előkészületeket: fegyvert próbált szerezni. Négy embert keresett meg, akik közül hármat a tervébe is beavatott, egyiküknek pedig a házát is felajánlotta a fegyverért cserébe, de nem járt sikerrel. Szintén egy áprilisi napon kést fogott volt élettársa új párjára és megöléssel fenyegette, de végül nem tette meg.

A következő hetekben pedig többször is megfenyegette a párt azzal, hogy megöli őket. Egy alkalommal azt mondta, hogy az apja fegyverével végez majd velük, ami komoly félelmet keltett bennünk, mert Tiszaroffon közismert tény, hogy a vádlott apja tizenhét éve kétszer is belelőtt a barátnőjébe, amiért az el akarta hagyni, ráadásul pisztolyával több másik embert, köztük egy rendőrt is megsebesített.