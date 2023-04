2020 januárjának egyik délelőttjén csörrent meg a jászberényi nő telefonja, a vonal másik végén egy magát végrehajtónak kiadó férfi hívta őt fel azzal, hogy ingatlanja után csaknem 250 ezer forint összegű díjhátraléka van, amit vagy befizet az általa megadott bankszámlára, vagy végrehajtás indul vele szemben.

A hölgy komolyan vette a felszólítást, és nem sokkal a telefonhívást követően a kért összeget át is utalta a férfi édesanyjának bankszámlájára. A nő akkor még csak nem is sejtette, hogy a telefonáló nem végrehajtó volt, hanem egy éppen börtönben ülő, 26 éves férfi, aki már többször vert már át másokat is.

– Az ügyben 2020. október 2-án emelt vádat a Jászberényi Járási Ügyészség. A Jászberényi Járásbíróság 4 tárgyalást tartott, majd az utolsón, 2022. június 29-én ítéletet hozott. A férfit, mint különös visszaesőt, csalás vétsége miatt 1 év 6 hónap börtönre ítélte, 2 évre eltiltotta a közügyektől, és az általa, a bűncselekménnyel okozott 247.700 Ft kár megtérítésére kötelezte a sértett javára. Az ügyészség tudomásul vette az ítéletet. A vádlott azonban felmentés, míg védője elsődlegesen felmentés, másodsorban enyhítés érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódott, ahol nemrég jogerősen lezárult – tájékoztatott dr. Tóvizi Ádám, a Szolnoki Törvényszék sajtószóvivője.

Hozzátette, mivel a fellebbezések nem vezettek eredményre, így a Szolnoki Törvényszék másodfokú döntésében az elsőfokú bíróság törvényes és megalapozott ítéletét helybenhagyta.