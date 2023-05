A Szolnoki Törvényszék súlyosbította a Tiszafüredi Járásbíróság tavaly szeptemberi ítéletét. Egy 31 éves férfi Tiszafüreden autós üldözésbe kezdett, megelőzte a másik gépkocsit, majd elé vágott és fékezéssel állította meg azt.

A másik sofőr a féktávon belül elébe vágó miatt nem tudott megállni, így a gépkocsik összeütköztek. A büntetőfékező férfi ezután kiszállt, szidta, pofon vágta és ellökte a másikat, ezután visszaült és elhajtott

– részletezte az esetet dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője.

Hozzátette: a sofőr 8 napon belül gyógyuló, könnyebb sérüléseket szenvedett, a kocsijában pedig 102.000 forint kár keletkezett.

A bíróság elsőfokú ítélete után a Tiszafüredi Járási Ügyészség súlyosításért fellebbezett.

– A férfit korábban két éven belül háromszor is elmarasztalták közlekedési szabályszegések miatt, illetve a vele szemben vagyon elleni bűncselekmény miatt kiszabott felfüggesztett börtönbüntetés próbaideje sem telt még le – írták.

A Szolnoki Törvényszék osztotta az ügyészség álláspontját, miszerint már nem elegendő a pénzbüntetés kiszabása.

Az ügyészi fellebbezés kiemelte azt is, hogy az utóbbi időben nagymértékben elszaporodtak a büntetőfékezéses esetek, melyek visszaszorítása egyben társadalmi érdek is. A Szolnoki Törvényszék tehát végül börtönben letöltendő szabadságvesztést szabott ki, a járművezetéstől eltiltás időtartamát 5 évre felemelte, és elrendelte a korábban kiszabott, próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés végrehajtását is.