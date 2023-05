András Hunor Lehel rendőrségi sajtóreferens arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy a rendezvény célja az volt, hogy a lakosok közvetlen tájékoztatást kaphassanak a bűnmegelőzési szakemberektől, feltehessék kérdéseiket, és felvilágosítást, tanácsokat kapjanak.

Kvízjátékok segítségével irányították a résztvevők figyelmét a különböző online csalásokra, mint banki telefonos csalások, adathalász e-mail, az online vásárlás veszélyei, romantikus csalás, és azok megelőzésének lehetőségeire. A kitelepülésen a kiberpajzs.hu nevű prevenciós oldalt is népszerűsítették.

A rendőrség arról is beszámolt, hogy a bűnmegelőzési standot – ahol minden korosztály számára készült nemcsak a vagyonvédelemhez, hanem a biztonságos és balesetmentes közlekedéshez kapcsolódó interaktív feladat is – sokan keresték fel, legtöbben a családjukkal érkeztek. A helyszínre látogatók tájékoztatást kaptak a 112 segélyhívó szám és a „Signal for Help” segítségkérő kézmozdulat helyes használatáról is.