Ahogy korábban hírportálunkon beszámoltunk, halálosan megfenyegett egy mezőtúri férfi egy rendőrt.

– A rendelkezésre álló adatok szerint május elsején az esti órákban, Mezőtúron egy helyi üzletben a 24 éves férfi szidalmazott egy szolgálaton kívül tartózkodó rendőrjárőrt, többi vásárló jelenlétében sértő, trágár szavakkal illette, majd feléje köpött. Ezt követően a rendőrhöz lépett, s őt agresszíven, becsületsértő jelzőkkel, utalva ismét a rendőri beosztására is, tovább szidalmazta. A rendőr a férfi erőszakos viselkedése miatt igyekezett az üzletet elhagyni, ám a férfi követte, és az utcán is tovább sértegette, felhánytorgatva a rendőrjárőr pár nappal azelőtti, vele szemben alkalmazott közlekedési intézkedését is. Amikor a szidalmazott rendőr próbált beszállni az üzlet előtt parkoló autójába, a férfi ordítozva, a tenyerét csapkodva azzal fenyegette meg, hogy megöli, agyonveri, és el fogja intézni – számolt be az eset részleteiről dr. Ocsovai Ágnes.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője beszámolt arról, hogy a Mezőtúri Járási Ügyészség zaklatás bűntette és becsületsértés vétsége miatt indítványozta a férfi letartóztatását.

– Az ügyészség az indítványban kifejtette, hogy a többszörösen – részben erőszakos, garázda cselekmény miatt – büntetett férfi esetében, akivel szemben jelenleg is folyik más büntetőeljárás is, fokozottan fennáll a bűnismétlés veszélye – hangsúlyozta a szóvivő.

Megtudtuk: a nyomozási bíró az ügyészség indítványát megalapozottnak találta és május 5-én elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság döntésével szemben a gyanúsított és a védője is fellebbezést jelentett be, így az ügyben végleges döntést a Szolnoki Törvényszék hoz majd.