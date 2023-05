Közölték, a nőt kétrendbeli kifosztás, valamint hatrendbeli lopás miatt, mint többszörös visszaesőt, jogerősen 5 év 4 hónap fegyházra és 6 év közügyektől eltiltásra ítélték.

A vádlott Berekfürdőn egy hétvégi házba tört be, majd Karcagon folytatta „munkásságát”. Az egyik kínai boltban felpróbált egy csizmát, letépte róla az áruvédelmi eszközt, és az új lábbelijében kívánt távozni, de nem üres kézzel: kifelé menet még elemelte az egyik vevő retiküljét is. Az egyik élelmiszerboltból egy ottfelejtett kézitáskát vitt magával, de lopott készpénzt, kerékpárt és a lopott biciklivel lopott fát is.

Egy alkalommal pedig, a be nem zárt bejárati ajtón át éjszaka beosont egy társasházi lakásba, ahol a békésen alvó lakók ágya mellől vitt el egy mobiltelefont, de eltette elektromos fogkeféiket, fogkrémjüket és még a reszelt sajtot is a hűtőből.

Az ügyben 2021. december 3-án emelt vádat a Karcagi Járási Ügyészség. A Karcagi Járásbíróság három tárgyalást tartott, és az utolsón, 2022. október 12-én ítéletet hozott. Az ügyészség tudomásul vette a döntést, a vádlott és védője azonban elsődlegesen részbeni felmentés, illetőleg elérő jogi minősítés, másodsorban enyhítés érdekében fellebbezett, így az ügy másodfokon, a Szolnoki Törvényszéken folytatódott, ahol nemrég jogerősen lezárult.

A fellebbezések azonban nem vezettek eredményére. A Szolnoki Törvényszék május 5-én meghozott másodfokú döntésében az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyta.