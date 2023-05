Különleges járgányon közlekedő fiatalembert kaptak lencsevégre olvasóink kedden a négyes főút Szolnokot elkerülő szakaszán. Mintha mi sem lenne természetesebb egy gördeszkának tűnő szerkezettel haladt az út szélén, nem kis meglepődést okozva az arra járó autósok körében. Többen találgattak, mivel is közlekedhetett a férfi és vajon hogyan került a forgalmas főút azon szakaszára. A tippek között az elektromos gördeszka, de még az elektromos roller is szerepelt. Válaszokat keresve a képet a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányságra is elküldtük.

– A rendőrség a járművek kategorizálását a közúti közlekedés szabályairól szóló rendelet alapján végzi el. Tekintettel arra, hogy a megkeresésben szereplő eszköz típusa, és pontos paraméterei nem ismertek, nem tudunk egzakt választ adni arra, hogy milyen közlekedési szabályok vonatkoznak rá – közölte András Hunor Lehel, vármegyei rendőrségi sajtóreferens.

Így tehát marad a megdöbbentő felvétel a nemzetközi főúton magányosan suhanó ismeretlenről és a mellette elzúgó járművekről. Meg néhány biztonságos közlekedésre vonatkozó kérdés...