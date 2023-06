Nyáron feltehetően többször emelkedik a hőmérséklet 35 fok felé. Nagy öröm ez azoknak, akik éppen a nyári szabadságukat töltik, esetleg vízparton nyaralnak. Ám ne feledkezzünk meg arról a tényről, hogy az erős napsütés, a nagy meleg sok embert megvisel! Különösképp az idősebb korosztályt, a szív- és érrendszeri betegségben szenvedőket. Azonban az egészségesekre is hatással van, hiszen a melegfront előtti időszakban csökken a vérnyomás, alacsonyabb lesz a pulzusszám.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint mindezek következményeként gyengül az összpontosítás, lankad a figyelem és ez már önmagában sok balesetveszélyes helyzetet teremthet az utakon, akár gyalogosként, akár járművezetőként közlekedünk.

A nagy melegben az autó belső tere gyorsan felmelegszik, a hőségben pedig lassulnak a reakciók, figyelmetlenné válhat a járművezető. Mielőtt hosszabb útra indulnak, gondoljanak erre is, és iktassanak be többször pihenőt.

– Ilyenkor szálljanak ki az autóból, és mozgassák át végtagjaikat. A szervezet folyadékpótlásáról is gondoskodni kell, lehetőleg vizet fogyasszanak, de a lédús gyümölcsök is jótékony hatásúak lehetnek. A klimatizált autóknál ügyelni kell arra, hogy ne legyen túl nagy a különbség a külső hőmérséklet és a belső tér között. Az időjárás e hatásait figyelembe véve a szokottnál is óvatosabban és figyelmesebben kell közlekedni – olvashatók a jó tanácsok a rendőr-főkapitányság felhívásában.