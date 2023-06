A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi ez év június 8-án, éjfél körül, ittas állapotban, a zárt ajtó betörésével behatolt korábbi élettársa jászladányi lakóházába. A zajra felébredt az egykori élettárs, valamint a 11 éves gyermeke is.

A nő a tettét számonkérte a férfin, aki azonban ingerülten pénzt követelt a nőtől, miközben egy körülbelül 6 centiméter pengehosszúságú zsebkéssel fenyegette. A gyermekét pedig bezárta a hálószobába.

A férfi ezután a nő ruházatát átkutatta, abból 590 ezer forintot elvett, majd további értékeket keresett a lakásban. Egy széfet is magához vett, és távozni készült.

A nő megpróbálta visszatartani, de a férfi tovább fenyegetőzött azzal, hogy megöli. Egyszer pofon is ütötte, majd rángatni kezdte volt élettársát.

A férfi ezután még a melléképület ajtaját is betörte és onnan ellopott egy flexet is. A nő telefonját is elvette, nehogy értesíteni tudja a rendőrséget. A nő azonban el tudott menekülni és a szomszédai segítségével értesítette a rendőrséget.