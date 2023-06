Június 14. és 16 között több ingatlanba ment be jogosulatlanul egy férfi Fegyverneken. A 24 éves fegyverneki lakost négy rendbeli lopás bűncselekménnyel gyanúsítják a törökszentmiklósi rendőrök.

– A megalapozott gyanú szerint egyik alkalommal a jogsértő ténykedését az álmából ébredő sértett zavarta meg, ez a bűncselekmény kísérleti szakban maradt. Kis idő elteltével egy fegyverneki udvarra lopózott be, és az ott parkoló, nyitott gépkocsiból egy fekete műbőr táskát tulajdonított el, melyben készpénz és a sértett személyes okmányai voltak. Ebben az időszakban egy lakatlan ingatlan tulajdonosának sérelmére is elkövetett vagyon elleni bűncselekményt. Június 16-án egy másik fegyverneki lakóházból gyógyszerrel, több napszemüveggel és egy televíziókészülékkel távozott – számolt be a férfi elkövetett tetteiről Sipos-Kácsor Andrea.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense hozzátette: a rendőrök gyorsan pontot tettek a lopási sorozat végére, hiszen a nyomozási cselekmények eredményeként elfogták és előállították a jogsértőt a Törökszentmiklósi Rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kihallgatták.

A férfi nem tett vallomást. A nyomozó hatóság a terhelt őrizetbe vételéről határozott és előterjesztést tettek letartóztatása indítványozására

– tette hozzá Sipos-Kácsor Andrea.