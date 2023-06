Az időjárás is kegyes volt azokhoz, akik részt vettek a mezőtúri balesetmegelőzési rendezvényen, amit határvadász toborzás is kiegészített. A kisváros rendőrei június 8-án reggel a bringás reggelin várták a gyalogosan vagy kerékpárral közlekedőket. – Minden érdeklődőt hasznos közlekedésbiztonsági tanácsokkal láttak el a rendőrök, sőt valamennyi résztvevő láthatósági ajándéktárgyakkal lett gazdagabb. A balesetmegelőzési rendezvényen a határvadász-toborzók is felállították standjukat. Több érdeklődő kért jelentkezési egységcsomagot – tájékoztatta hírportálunkat az eseményről Sipos-Kácsor Andrea, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A bringás reggeli után a közlekedésrendészek a helyi Csodavár Óvoda meghívásának tettek eleget, ahol az ovisok megismerkedtek a gyalogos és kerékpáros közlekedés alapjaival, majd ügyességi pályán próbálhatták ki tudásukat.