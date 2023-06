– Az első vonulásomat sosem felejtem el, az egész életemet meghatározta, de szerintem minden tűzoltó így van ezzel – kezdte a beszélgetést Hanzel Zoltán, aki nemrégiben vehette át a Tiszazug tűzoltója elismerést.

– Törökszentmiklósra egy lakástűzhöz vonultunk, hatalmas volt a szél, egy faszerkezetes családi ház égett teljes terjedelmében. Már amikor iskolába jártam éreztem, hogy megtaláltam a helyem, de az első tűz beégett a retinámba. Onnantól nem volt kérdés, hogy maradok-e tűzoltó és ezt a pályát szeretném végigvinni, további sikereket elérni – emlékezett vissza az első bevetésére. Az esetről készült újságcikket még most is őrzi. Hanzel Zoltán arról is mesélt, hogyan sodorta az élet Borsodivánkáról a Jászkunság déli régiójába.

– Szarvasra kerültem főiskolára, ami után jelentkeztem tűzoltónak. Már akkor is volt egy-két barátom, akik korábban ebben a szakmában dolgoztak. Kedvet kaptam tőlük, amikor meséltek a munkájukról – szólt a kezdetekről.

Tizenhét éve került a kunszentmártoni tűzoltósághoz, egyből beiskolázták, az alaptanfolyam öt hónapig tartott, Zoltán már ezt is dicsérettel végezte.

– Egy évig híradóügyeletes voltam, de az elöljáróim látták bennem a fantáziát. Javasolták, hogy vonulási tapasztalattal juthatnék fentebb a ranglétrán – mondta.

A nyelvvizsgát 2008-ban szerezte meg, három évvel később pedig beiskolázták, tűzoltó technikusnak tanult.

– Felajánlották, hogy ha megvan az ötéves vonulási tapasztalat, lehetek szolgálatparancsnok-helyettes. Fiatalon kerültem ebbe a beosztásba, majd hamarosan ismét tanulásra adtam a fejem. A szolgálatparancsnoki helyhez ugyanis felsőfokú tűzvédelmi végzettség kellett – mesélt előmeneteléről.

Szorgalmával és hozzáállásával vívta ki kollégái és elöljárói elismerését.

Folyamatosan képeztem magam, egyre inkább tudatosult bennem, hogy tényleg ezt szeretném csinálni. Sorra jöttek az eredmények, szakmai versenyekre jártam, többször a dobogón végeztem

– emelte ki.

A Belügyminisztérium Bátorságért Érdemjel kitüntetését 2017-ben vehette át.

– A rendőrkollégákkal kaptunk egy jelzést, hogy egy idős hölgy nem tudja elhagyni az égő épületet, onnan kellett kihozni – említette meg az esetet.

Zoltán elmondása szerint több nagyobb káresetnél tevékenykedett. Részt vett egyebek mellett az árvíz elleni védekezésben vagy az oltásban a kecskeméti erdőtüzeknél.

– Szelevényen volt egy komoly káreset, egy telephely égett, ahol húsz tonna ammónium nitrát műtrágyát tároltak, illetve kétezer liter gázolajat, több nagygép is égett. Fennállt a robbanásveszély. Ezen a helyszínen mutathattam meg igazán, hogy mit tanultam a munkairányításról – szólt az egyik kihívásról.

Tűzoltóként nincs hiány a megpróbáltatásokból, a csapatmunka eért is elengedhetetlen a hatékony munkához.

– Összetartó a közösség, a tűzoltóság hivatást, példát, iránymutatást adott nekem. Megfelelő alázattal és kellő energiabefektetéssel eljutottam odáig, hogy megvalósítsam az álmomat és szolgálatparancsnok lehetek – foglalta össze Hanzel Zoltán.