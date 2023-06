Összesen 588 liter, azaz közel 500 ezer forintnyi gázolajat lopott az a szolnoki férfi, aki tavaly júniusban két hét alatt tíz alkalommal is betört egy jászkunsági fuvarozó cég telephelyére. A férfi az ott parkoló, gazdasági társaság tulajdonát képező teherautókból közel fél millió forint összegnyi gázolajat tulajdonított el.

A Szolnoki Járási Ügyészség közleményéből kiderül, hogy a férfi június 19-én jutott be utoljára a telephelyre, amikor az egyik gépkocsiból a vezeték elszakításával kivett két darab 225 Ah teljesítményű, 152 ezer forint értékű akkumulátort, majd a jármű tanksapkáját is lefeszítette annak érdekében, hogy abból üzemanyagot lopjon. A nagy munkában azonban megzavarták, így a helyszínről elmenekült, anélkül, hogy onnan bármit is sikerült volna elvinnie.

A férfi továbbra sem nyugodott, hiszen tavaly júniusban egy helyi lovardánál leszerelte és ellopta a 80 Ah teljesítményű, 22 ezer forint értékű villanypásztort működtető akkumulátorát. Később a vármegyeszékhely egyik utcáján parkoló kisteherautóból levágta annak 252 ezer forint értékű kipufogó rendszerét, és azt magával vitte. Az elkövető a jármű ajtókilincsét is letörte, hogy az utastérből is értékeket vegyen magához, de végül nem sikerült kinyitnia.

2022 júliusában Szolnokon két alkalommal is utcán parkoló személyautónak a kipufogó rendszerét próbálta meg leszerelni és ellopni, egy esetben sikerrel is járt, a másik esetben azonban tetten érték, így a helyszínről elmenekült.

A járási ügyészség a többszörösen büntetett, visszaeső férfivel szemben börtönben letöltendő szabadságvesztésre, közügyek gyakorlásától eltiltásra, és az okozott kár megtérítésére tett indítványt a vádiratában.