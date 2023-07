Kedden, délután fél négy körül érkezett a bejelentés a szolnoki tűzoltókhoz, hogy sűrű, fekete füst gomolyog a szolnoki Sashalmi utca környékén.

– Négy autóval érkeztek a tűzoltók a helyszínre, jelenleg is oltják a lángokat. Ég az aljnövényzet, a különböző szemét, például gumiabroncs, és a közeli nádas is lángra kapott – tájékoztatott Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Hozzátette, az oltást nehezíti az időnként erős szél is.