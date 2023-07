Mint arról korábban beszámoltunk, két helyi lakost gyanúsít a rendőrség azzal a lopássorozattal, amit január és június között hajtottak végre Tiszaburán.

A Tiszafüredi Járási Ügyészség indítványt tett egy 28 éves Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi letartóztatására kisebb értékre üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntette miatt.

Az ügyészség indítványa szerint a férfi idén júniusban egy Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei községben 6 alkalommal követett el lopást. A terhelt egyszer egy élelmiszer-boltba, míg 5 másik alkalommal magánszemélyek ingatlanaiba ment be a sértettek tudta nélkül. A férfi 3 esetben a nyitott ajtón keresztül, 2 esetben a zárt ajtót benyomva, míg egy alkalommal a padlásfeljárót megbontva jutott az ingatlanokba, és a 6 helyszínről összesen 700.000 forintot meghaladó értékben lopott el használati tárgyakat.

A járási ügyészség azért indítványozta a férfi letartóztatását, mert ellene már más cselekmény kapcsán korábban vádiratot nyújtott be a Tiszafüredi Járásbírósághoz, mely büntetőeljárás jelenleg is folyamatban van. Ezen túlmenően – a kiszabható büntetés mértékére figyelemmel – fennáll annak a veszélye, hogy a gyanúsított a hatóság elől megszökne, továbbá – mivel bejelentett munkahellyel sem rendelkezik – fennáll annak a veszélye is, hogy a korábban elkövetett cselekményeihez hasonló, újabb bűncselekményeket követne el – részletezte az okokat dr. Lánczi Rajmund, a főügyészség helyettes sajtószóvivője.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírója a gyanúsított letartóztatását elrendelte. A döntés ellen a terhelt fellebbezett, így a kényszerintézkedésről a Szolnoki Törvényszék, mint másodfokú bíróság dönt véglegesen.