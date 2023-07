A talán túlságosan is szívélyes vendéglátó akkor még aligha sejthette, hogy hibát követ el... Az ingatlanban történő további beszélgetés során ugyanis az elkövető kijelentette, hogy a sértett lakóházában kíván lakni a családjával, mivel nincs hol lakniuk. Ez ellen természetesen szót emelt a sértett, melyen a férfi felháborodott, kiabálni kezdett, majd pénzt követelt a házigazdától albérletre.

Erre az közölte, hogy nincs pénze, emiatt azonban a férfi rátámadt, bántalmazta, ezért a sértett – a további bántalmazást elkerülendő – hatezer forintot adott át a gyanúsítottnak, aki fogta a készpénzt, és távozott az ingatlanból.

Csakhogy ezzel még nem volt vége a konfliktusnak, sőt...

A férfi július nyolcadikán, az esti órákban ugyanis ismét megjelent a sértettnél, és újra győzködni kezdte, hogy fogadja be őt és családját, mely kérésnek a sértett továbbra sem kívánt eleget tenni. A férfi ekkor ismételten pénz átadására szólította fel a házigazdát albérlet és egyéb családi kiadások ürügyén. A gyanúsított később már kiabálva követelte tovább a pénzt, majd bántalmazni kezdte az ingatlan tulajdonosát. A verésnek az egyik helyi lakos helyszínre érkezése és a rendőrség értesítése vetett véget.

A hívatlan vendég azonban nem adta fel, és a rendőri intézkedést követően családjával együtt visszatért az ingatlanhoz. A sértett félelmében megengedte, hogy a férfi és családja nála töltsék az éjszakát...

Dr. Lánczi Rajmund tájékoztatása szerint a járási ügyészség azért indítványozta a többszörösen büntetett előéletű férfi letartóztatását, mert - a kiszabható büntetés nagyságára valamint arra is figyelemmel, hogy tartózkodási helyét sűrűn változtatja – fennáll szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ezen túlmenően – mivel bejelentett munkahellyel sem rendelkezik – fennáll a bűnismétlés veszélye is, továbbá – mivel a sértettet személyesen ismeri és a tanúk is lakókörnyezetében élnek – az is, hogy a büntetőeljárásban részt vevő személyek megfélemlítésével a bizonyítást veszélyeztetné.

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája a fentiek tükrében elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés ellen azonban a terhelt és védője fellebbezett, így a kényszerintézkedésről végső soron a Szolnoki Törvényszék, mint másodfokú bíróság dönt majd.