Július 9-én, délután és másnap hajnalban az ablakon át jutott be az egyik jászsági településen két családi házba is a tolvaj, aki az első helyszínről 100.000 forintot meghaladó értékben ékszereket, míg a második ingatlanból – miközben a család aludt– ékszereket és mobiltelefont lopott el szintén 100.000 forintot meghaladó értékben. A férfi emellett magához vette az apa tulajdonát képező személyautó kulcsát is, majd a ház előtt parkoló 550.000 forint értékű járművel elhajtott a helyszínről.

A lopássorozat ezzel nem ért véget, július 13-án a reggeli órákban egy másik jászsági településen észrevett egy lezáratlan 4 millió forint értékű autót, melyet a benne hagyott indítókulccsal beindított, majd elhajtott a helyszínről.

A férfit és a személyautót a lopás bejelentését követően a rendőrség megtalálta a járműben lévő műholdas nyomkövetőrendszer segítségével, majd üldözni kezdték, mivel a férfi az ellopott személygépkocsival a rendőri intézkedés elől menekülni kezdett

– Az üldözés közben a vezetői engedéllyel nem rendelkező férfi lakott területen belül egy fának ütközött, melynek következtében a gépkocsi összetört. Az elkövető ezután elfutott a baleset helyszínéről, és egy külterületi napraforgó-táblában próbált elbújni a rendőrség elől, azonban a járőrök megtalálták a hason fekve meglapuló férfit és őrizetbe vették. A járási ügyészség azért indítványozta a többszörösen büntetett előéletű, az utolsó börtönbüntetéséből ez év januárjában szabaduló férfi letartóztatását, mert a kiszabható büntetés nagyságára figyelemmel fennáll a szökésének, elrejtőzésének veszélye. Ezen túlmenően – előéletére tekintettel, továbbá mivel bejelentett munkahellyel sem rendelkezik – fennáll a bűnismétlés veszélye is – tájékoztatott dr. Lánczi Rajmund, csoportvezető-ügyész, a Szolnok Járási Ügyészség helyettes szóvivője.

A férfi a bekarikázott részen bujkált, de a rendőrök megtalálták

Forrás: Police.hu

Hozzátette, a Szolnoki Járásbíróság elrendelte a férfi letartóztatását. A döntés ellen a terhelt és védője fellebbezett, így a kényszerintézkedésről a Szolnoki Törvényszék, mint másodfokú bíróság dönt majd véglegesen.