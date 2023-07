Emellett tiltott a fürdés egészségre ártalmas vizekben, a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és a városok belterületén lévő szabad vizekben,

vízi jármű kísérete nélkül a Balaton Somogy vármegyéhez tartozó területén a parttól 1000 méternél, Veszprém és Zala vármegyéhez tartozó területén a parttól 500 méternél, valamint a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra. Továbbá éjszaka és korlátozott látási viszonyok között, kivéve, ha a vízfelület megvilágított, és legfeljebb a mély víz határáig. Természetesen ott sem szabad lubickolni, ahol azt tiltó tábla jelzi.

A vízirendőrök szerint nem tanácsos teli gyomorral fürdeni, alkoholos állapotban, vagy kábítószer hatása alatt csobbanni, felhevült testtel a vízbe ugrani.

Mint írják, az úszni nem tudó felnőtteknek, illetve gyermekeknek mindenképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a mentőgallér használata. A víz alatti akadályokra is érdemes odafigyelni, de arra is, hogy a fürdőző ne ússzon, és ne bukjon a víz alá ugrásra kijelölt területen. A rendőrök figyelmeztetnek arra is, hogy lehetőleg egyedül senki ne ússzon, fontos a bójákat figyelembe venni. Ha valaki örvénybe keveredik, és az lehúzza, ne kapálózzon, hanem az illető vegyen egy nagy levegőt, és hagyja, hogy az örvény levigye a mederfenékre, onnan oldalirányban elrugaszkodva tud belőle kiúszni.