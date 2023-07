Tűz 3 órája

Veszélyes anyagok, hígító, rovarölő szer, műtrágya is égett Jászapátin

Ötszáz négyzetméteres, műhelyként és tárolóként is szolgáló épület égett teljes terjedelmében Jászapátin hétfő éjszaka. Több oldalról kilenc vízsugárral avatkoztak be a tűzoltók, az ingatlanban veszélyes anyagokat is tároltak.

Pakainé Pusztai Nóra Pakainé Pusztai Nóra

Teljes terjedelmében égett az ötszáz négyzetméteres épület Forrás: Jászberény HTP

Teljes terjedelmében égett egy ötszáz négyzetméter alapterületű, műhelyként és tárolóként is szolgáló épület hétfő éjszaka Jászapátiban, a Vasút utcában. Ahogy azt korábban megírtuk, a jászberényi, hevesi, illetve a nagykátai hivatásos, valamint a jászkiséri önkormányzati és a jászapáti önkéntes tűzoltók érkeztek a helyszínre. A Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett több oldalról, kilenc vízsugárral avatkoztak be, valamint le kellett bontaniuk az épület tűzfalát. Kilenc vízsugárral avatkoztak be a tűzoltók

Forrás: Jászberény HTP – Az ingatlanban nagyobb mennyiségben tároltak festéket, hígítót, műtrágyát, rovar- és gombaölő szereket, illetve hajtómű-olajat – tájékoztatott Németh Ádám, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője. Kiemelte: a helyszínen a katasztrófavédelmi mobil labor folyamatos méréseket végzett, de lakott területen veszélyes anyag egészségre ártalmas koncentrációját nem mutatta ki.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a szoljon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!