A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési munkatársai augusztus 9-én a tiszafüredi szabadvízi strandnál várták az érdeklődőket az országos Házhoz megyünk, a Bike Safe és a Police Coffee programok népszerűsítésével.

– A helyszínre érkezők a megelőző vagyonvédelmi tanácsadás mellett, felvilágosítást kaptak az áldozattá válás megelőzésének lehetőségeiről, a nyár veszélyeiről, valamint a különböző típusú online csalásokról (banki telefonos csalások, adathalász e-mail, online vásárlás veszélyei, romantikus csalás) és azok megelőzésének lehetőségeiről – tájékoztatta hírportálunkat a főkapitányság.

Megtudtuk: a kitelepülésen a www.kiberpajzs.hu prevenciós oldal népszerűsítésére is nagy hangsúlyt fektettek a szakemberek, akiktől az érdeklődők tájékoztatást kaptak a 112 segélyhívó szám és a Signal for Help segítségkérő kézmozdulat használatáról is.