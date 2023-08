A minap ismét bicikli nyeregbe pattantak a Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai, ahogyan azt már 2018 óta rendszeresen megteszik a belvárosban. Fő céljuk, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok a szabályokat betartva közlekedjenek a városban.

Sajnos az egyenruhások azt tapasztalják, sokan kerékpároznak még mindig a járdán, illetve tekernek át a gyalogos-átkelőhelyeken, idézte Sós Zsanett főtörzsőrmestert a város a közösségi oldalán közzétett posztjában.

Azzal a tévhittel is gyakran találkoznak, hogy a behajtani tilos tábla csak az autóval közlekedőkre vonatkozik, holott kerékpárral sem lehet behajtani az érintett utcákba. Kivéve abban az esetben, ha kiegészítő tábla jelzi azt. Cegléden azonban nincs ilyen. Természetesen ezeket a szabályszegéseket próbálják szankcionálni is. Így akár 5 ezertőltől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot is kiszabhatnak a szabálytalanul közlekedőkre. Akik pedig a behajtani tilos tábla ellenére térnek be egy utcába, azok 30 000 forintos közigazgatási bírságra számíthatnak, olvasható a város közösségi oldalán.