Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján augusztus 7. és 13. között tartott akciót a rendőrség – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Az egyenruhások célzottan a megengedett sebességet túllépő járművezetőket szűrték ki.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében a sebességre vonatkozó szabályok megsértése miatt 424 esetben intézkedtek a rendőrök. Leállítás során 210 esetben intézkedtek, leállítás nélkül pedig 214 jogsértést rögzítettek az egyenruhások.

Ami az országos statisztikát illeti, összesen 19 320 esetben intézkedtek a rendőrök (leállítás során 6 663-szor, leállítás nélkül 12 657-szer).

Nem véletlenül tartották meg idén is az akciót: továbbra is a gyorshajtás a közlekedési balesetek egyik legfőbb oka. A rendőrség azt kéri a járművezetőktől, hogy az év valamennyi napján tartsák be a szabályokat.