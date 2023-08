Egy kisújszállási lakostól érkezett múlt héten a bejelentés a rendőrségre, miszerint egy ismeretlen tettes feltörte lakótelepi garázsát valamikor augusztus 25-én 5 óra és augusztus 26-án 17 óra között. A helyiségből 80 ezer forintnyi értéket vitt magával az elkövető. A rendőrök adatgyűjtést követően előállítottak a Kisújszállási Rendőrőrsre egy 21 éves miskolci lakost, aki már elfogása pillanatában beismerte a lopást. Az értékeket egy lakatlan házba vitte, ahol a nyomozók kutatás során mindent megtaláltak.

– A rendőrök nem csak ezt az egy bűncselekményt rótták a férfi terhére, hiszen a megalapozott gyanú szerint Kisújszálláson, augusztus 24-én 22 óra és augusztus 25-én 8 óra között egy lezáratlan gépkocsiból márkás felsőket, parfümöt is lopott. Az egyik mellényzsebében – a sértett elmondása szerint – egymillió forint is volt. A gyanúsított kihallgatása során beismerő vallomást tett, de azt tagadta, hogy a mellényben nagy összeg lett volna. Bevallotta azonban, hogy egy kerékpárt is ellopott, amit később értékesíteni akart – tájékoztatott Sipos-Kácsor Andrea alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

Hozzátette, a Karcagi Rendőrkapitányság lopás vétség és kétrendbeli lopás bűntett elkövetése miatt folytat nyomozást a férfi ellen.