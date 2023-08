A Jászberényi Járási Ügyészség súlyos testi sértés bűntettének kísérlete, kiskorú veszélyeztetése és zaklatás bűntette miatt is indítványozta annak a jászárokszállási férfinek a letartóztatását, aki a feleségét a gyermekeik előtt rendszeresen szidta, fenyegette, majd egy késsel meg is szúrta. A történtekről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtóosztálya számolt be hírportálunknak.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi és a felesége közötti házasság megromlott, melyet követően a férfi rendszeresen fogyasztott alkoholt és napi rendszereséggel – elsősorban féltékenységből – fenyegette a feleségét azzal, hogy megöli őt. Illetve többször elmondta, hogy mindenkit megöl a házban, a közös gyermekeiket is. A legnagyobb, többször is az édesanyja védelmére kelő fiúgyermeket is megfenyegette, hogy megöli.

A férfi a fenyegetések során rendszeresen összetörte, vagy más módon megrongálta a lakásban lévő tárgyakat.

Mindezeket a férfi kiskorú gyermekei is mind hallották, akik félelmükben többször is kimenekültek a házból.

A férfi az elmúlt hónapban már fenyegetőzött késsel is, majd augusztus 5-én, a kora délutáni órákban a lakásukban folyamatosan szidalmazta és megöléssel fenyegette a feleségét, és egy konyhakéssel az ágyon ülő nőt egy alkalommal mellkason szúrta. A nő a szúrás következtében 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett, azonban tekintettel az alkalmazott eszközre és a sérülés helyére, fennállt egy súlyosabb sérülés bekövetkezésének reális lehetősége is.

A járási ügyészség az indítványában hivatkozott mind a bűnismétlés, mind a bizonyítás megnehezítésének veszélyére is a férfi esetében.

A férfi ezzel a késsel szúrta mellkason feleségét

Forrás: Rendőrség

A nyomozási bíró az ügyészség indítványával egyetértett és augusztus 8-án elrendelte a férfi letartóztatását. A döntést a férfi tudomásul vette, azonban a védője nem volt jelen, így a döntés még nem végleges.