Ahogy az országban, úgy Jász-Nagykun-Szolnok vármegye oktatás-nevelési intézményeibe is keresnek iskolaőröket, a rendőrség várja a jelentkezőket, írtuk meg korábban hírportálunkon is. A rendőrség a toborzással kapcsolatban most egy videót tett közzé, melyben iskolaőrök beszélnek a munkájukról.

– A legfontosabb a kommunikáció. Azzal lehet megoldani a problémákat – hallható a felvételen, ahogyan még sok információ elhangzik abban arról, miért érdemes iskolaőrként tevékenykedni. Aki érdeklődik az iskolaőri hivatás iránt, annak érdemes megnéznie a videót.