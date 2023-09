Dr. Ocsovai Ágnes főügyészségi sajtószóvivő közölte, a rendelkezésre álló adatok szerint a férfi idén május és szeptember között Tiszaföldváron két alkalommal is lopott, egyszer közterületről kerékpárt, majd egy másik alkalommal egy vendéglátóhelyről mobiltelefont. Másik két alkalommal pedig már családi házak udvaráról szeretett volna lopni, de a tulajdonosok észrevették, így elmenekült.

A sajtószóvivő részletesen is ismertette a történteket. Tájékoztatása szerint a férfi szeptember 3-án, a kora esti órákban a kerítésen át bejutott egy tiszaföldvári kertes ház udvarára, onnan pedig a be nem zárt bejárati ajtón keresztül az épületbe is. Csakhogy számításába hiba csúszott, ugyanis ott szembe találkozott az ott lakó, 80 éves férfival. A hívatlan vendég ekkor kétszer is arcon ütötte az idős férfit, aki a hűtőnek esett, majd úgy meglökte, hogy a földre zuhant. Miután az idősebb férfi felállt, az elkövető arra utasította, hogy feküdjön az ágyába, amíg pakol. A megrémült férfi a felszólításnak eleget tett, míg az idegen magához vett egy 30.000 forint értékű televíziót, amellyel a kezében távozni akart a lakóházból, azonban a helyszínre érkező rendőrök tetten érték.

A többször is büntetett, különös visszaeső férfi esetében az ügyészség megalapozottnak látta a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyét is. Az ügyészég emellett hivatkozott arra is, hogy a rablást úgy követte el, hogy ebben az ügyben a lopás miatt korábban már gyanúsítottként kihallgatták.

A bíróság az ügyészség indítványát megalapozottnak találta és szeptember 7-én elrendelte a férfi letartóztatását. A bíróság végzését a férfi tudomásul vette, azonban a védője nem volt jelen az ülésen, így a döntés még nem végleges, közölte dr. Ocsovai Ágnes.