Vármegyénkből több település polgárőrei összesen harminc fővel segítettek őrizni a határt az előző hétvégén. Köztük a három vállalkozó kedvű tiszajenői is. Ásotthalom, Mórahalom és Röszke térségében teljesítettek szolgálatot. Tapasztalataikról, eredményeikről Lólé Zsolt számol be.

Sokkal húzósabb már a határnál a helyzet, mint amikor 2015-ben elkezdtem lejárni oda

– összegezte Lólé Zsolt. – Komolyodik a helyzet. Mai napig vannak olyanok, akik szerint ez csak propaganda, hogy mi zajlik a kerítés mentén, de azt tudom mondani, tapasztalja meg saját maga. Köztünk is volt, aki nem akarta elhinni, mi zajlik a határnál, aztán Hercegszántónál szembesült vele. Egyre többen jönnek a migránsok, egyre rutinosabbak, az embercsempészek is mind felkészültebbek, kiokítják őket.

A legutóbbi hétvégi őrizetnél a szolgálat megkezdése előtt a szegedi eligazító központban megkapták a szükséges instrukciókat, csak utána mehettek ki a terepre.

– A kerítéshez közel minket, polgárőröket már nem is engednek oda, nem biztonságos. A migránsok dobálóznak, csúzlival lődöznek csapágyakat. Ott a kocsikat sem lehet őrizetlenül hagyni, mert képesek rongyokat rádobni és azt meggyújtani. Mi is láttunk kiégett autókat.

Mi távolabb figyeltünk olyanokat, akik átjutottak a határon. Szombaton háromnegyed egy körül feltartóztattunk egy tizenegy fős csapatot, volt közöttük egy lány is. Együttműködők, szófogadóak voltak, ahogy megállítottuk őket, persze határozottan kell fellépni.

Körülbelül húsz percre rá jelezték a kollégák, hogy odébb közel kétszáz fő jött át a határon, kisebb csoportokban szétszaladtak, a több polgárőrrel együtt reggel hat óráig gyűjtögettük őket.

Beszaladtak az erdőbe, futnunk kellett utánuk. Koromsötét volt, a közeli tanyáknál a kutyák vadul ugattak. Én nem vagyok félős, de azért belegondolva, ez már húzós helyzet volt, hiszen jóval többen voltak nálunk. Ilyen szituációra előre nem lehet felkészülni, az ember nem tudhatja, mire számíthat. Lehet náluk akár kés is, vagy agresszívan viselkednek, és akkor mit tehet egy nagy csoporttal szemben néhány polgárőr? Vannak, akik lehasalnak a herével bevetett szántóföldön, a gyakorlatlanabb ember nem is biztos, hogy észreveszi őket, jól meg lehet így bújni. Több éves gyakorlatommal számítottam erre, több rejtőzködőt is találtunk, felállítottuk őket.

Voltak, akik bementek a vadasparkba, a birkák közül szedtük ki őket. Összegyűjtöttük a szökevényeket csoportokba, és őriztük őket, míg nem jöttek értük elszállítani. Ezen a hétvégén csak a polgárőrök 278 határsértőt tartóztattak fel.

Lólé Zsolt azt is elmesélte, egy hónappal ezelőtt is voltak határőrizeten a tiszajenőiek, akkor Mórahalomnál tizenkilenc migránst állítottak meg. Nőkkel együtt jöttek be. Volt köztük két-három éves gyerek is.

A gyereket megsajnáltam, nehéz lehetett neki ennyi gyalogolni ezt az egész helyzetet végigcsinálni

– jegyezte meg a polgárőr.

Jövő hőnapban is tervezik, hogy leutaznak óvni a magyar határt.