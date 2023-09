A Jászberényi Járási Ügyészség letartóztatta azt az illegális szereket, illetve új pszichoaktív anyagokat árusító férfit, akit kedden fogtak el: pont egy üzletet bonyolított a lakásán a jászkiséri díler, amikor rajtaütöttek a Jászberényi Rendőrkapitányság egyenruhásai.

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi már ebben az évben jászkiséri otthonában illegális szereket, új pszichoaktív anyagokat árusított több személynek is, adagonként ezer forintért. A vásárlók között volt olyan is, aki még nem töltötte be a 18. életévét, amivel a férfi tisztában volt. Mint megtudtuk, a tiltott szerek ellenértékeként nem csak készpénzt, hanem olyan tárgyakat is átvett, amelyeket a vásárlói bűncselekmény elkövetéséből szereztek, és erről a férfi szintén tudott.

A járási ügyészség indítványában hivatkozott arra, hogy a többszörösen is büntetett férfi esetében – aki az új pszichoaktív anyaggal visszaélés bűntette miatt többszörös visszaesőnek is minősül és a büntetőeljárásban megszökne, elrejtőzne.

Hivatkozott továbbá az ügyészség arra is, hogy az ügy jellegéből fakadóan fennáll annak a veszélye is, hogy a férfi a bizonyítást a tanúk befolyásolása, vagy a bizonyítékok elrejtése útján veszélyeztetné.

A bíróság az ügyészség indítványa alapján szeptember 14-én elrendelte a férfi letartóztatását. A végzéssel szemben a férfi fellebbezést jelentett be, azonban a védője nem volt jelen, a fellebbezés okán így végleges döntést a Szolnoki Törvényszék fog hozni.