A napokban ismét tiltott halászati eszközökre bukkantak a Tisza folyó Szolnok alatti szakaszán a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) halőrei. Ezúttal véghorgokat szedtek fel.

Donkó Pétertől, a KTVHESZ ügyvezető igazgatójától megtudtuk, halőri szolgálatuk szokásos varsakereső körútjukat rótták csónakon, amikor feltűnt nekik a parton gyökérre kikötött zsinór. Kettő darab, hármas véghoroggal ellátott szereléket szedtek fel. A horgokon nem volt semmilyen csalétek, így az vagy leesett, vagy pedig az eszközről elfeledkeztek, már sorsára hagyták gazdái.

A halőrök folyamatosan ellenőrzik azokat a szakaszokat, melyeken orvhalászok varsákat szoktak elhelyezni. Tiltott eszközt utóbbi időben keveset találnak, inkább a horgászokat érik egyre gyakrabban valamilyen szabálytalanságon.

– Alacsony a Tisza vízállása, így utóbbi időszakban beindultak a halfogások, veszik a területi jegyeket is. Ezzel együtt megszaporodtak a szabálytalanságok is, az engedély nélküli horgászat és a fogási napló vezetésével kapcsolatos trükközések – mutatott rá Donkó Péter. – Legutóbb például egy illető a halak súlyával csalt, könnyebbnek tüntetve fel őket. Az általa kifogott négy nemes hal összsúlyánál összesen tíz és fél kilónyival kevesebbet jegyzett be a naplóba. Ez a jogszabályok értelmében tízezer forint bírságot vont maga után és három hónapnyi engedélybevonást. A KTVHESZ pedig egy évre eltiltotta az általa kezelt vizeken való horgászástól.

Nem véletlen a halak súlyával való trükközés, 2023-tól ugyanis az éves szinten kifogható nemes halak mennyiségét nem csak darabszám korlátozás szabályozza, hanem súlykorlátozás alá is esnek. Összesen ugyanis csak 150 kiló vihető haza belőlük.

– Az állami jegyen is fel van tüntetve, hogy mindössze fél kilónyi eltérés a tűréshatár – hangsúlyozta Donkó Péter. – Valójában ennyit sem kellene tévednie a horgásznak, ha pontos a mérlege. Az említett horgásznak is pontos volt, egyértelmű volt tehát a csalási szándék. Pedig ezzel rosszul jár az illető., ha rajtakapják, nem lehet elnéző a halőr, törvényi előírás ugyanis, hogy hogy 1-3 évre el kell tiltani az adott horgászvíztől. A többi horgász sem jár jól egyébként, ha sokan csalnak ilyen módon, illetve be sem írják a fogást a naplóba, hiszen a szövetség is a leadott fogási naplók adatait összesítve dönt arról, hogy mennyi halak kell telepíteni – figyelmeztetett a szakember.