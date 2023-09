Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága őrizetbe vett egy párost, amely rávett egy kiszolgáltatott helyzetben lévő nőt arra, hogy testét áruba bocsássa. Az ügyészségi indítványra a bíróság elrendelte a szóban forgó a kunszentmártoni férfinak és a békéscsabai nőnek a letartóztatását, akik nem csak itthon, de Svájcban is prostitúcióra kényszerítették, és többször megfenyegették a kisgyermekes édesanyát. A nő ezt megelégelve a rendőrségtől kért segítséget.

A páros még tavaly decemberben vett rá egy anyagi nehézségekkel küzdő, lakhatási lehetőséggel nem rendelkező, 2 hónapos gyermekét egyedül nevelő nőt, hogy lakhatásért cserébe prostituáltként dolgozzon.

A férfi és női elkövető társa hirdetést adtak fel egy ilyen szolgáltatásokat kínáló internetes oldalon, ahol felajánlották a kiszolgáltatott nő szexuális szolgáltatásait, és arra kötelezték, hogy folyamatosan rendelkezésre álljon.

A nőt ezután arra kényszerítették, hogy az ország különböző városaiban, majd 2023-ban Svájcban is szexuális szolgáltatásokat nyújtson ismeretleneknek. A belföldi városokba a két gyanúsított közösen szállította el a nőt, akinek a prostitúcióból származó bevétel nagyobb részét át kellett adnia a párosnak. Amíg a nő Svájcban volt, a férfi rokonai vigyáztak a kisgyermekére, ezzel is folyamatos kényszer alatt tartva őt. Miután a Svájcban kapott jövedelmével a nő nem számolt el, elkezdték üzenetekben fenyegetni. A nő hazautazott Magyarországra, majd közölte, feljelenti az elkövetőket, ennek hatására visszaadták neki a gyermekét.

– Az ügyészség indítványa szerint, figyelemmel a cselekmény jelentős tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára, ami 5-től 10 évig terjedő szabadságvesztés lehet, a gyanúsítottak esetében megalapozottan feltehető a szökés, elrejtőzés veszélye, mely körülményt erősíti, hogy a nő családi kötődésekkel nem rendelkezik, valamint az is, hogy a páros mások tulajdonában lévő gépjárművekkel folyamatosan utazik. Hivatkozott az ügyészség arra is, hogy a nyomozás jelenlegi szakaszában a bizonyítás megnehezítésének veszélye is fennáll – tájékoztatott dr. Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség sajtószóvivője.

Hozzátette, a bíróság az ügyészség indítványával egyetértve szeptember 14-én elrendelte mindkét gyanúsított letartóztatását. A bíróság végzésével szemben a nő és a férfi, illetve védőik is fellebbeztek, így az ügyben végleges döntést a Szolnoki Törvényszék hoz majd.