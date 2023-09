Figyelemmel azonban az elkövetés eszközére, valamint a célzott testtájékra, a cselekmény alkalmas volt a bekövetkezettnél ténylegesen súlyosabb, a nyaktájék tekintetében halálos eredménnyel járó sérülés okozására is. A súlyosabb sérülés azért maradt el, mert a sértett a mellkasára irányzott szúrások elől elmozdult, illetőleg a nyaka felé célzott szúró mozdulatkor a szikét megfogta, így az a nyakát csak kismértékben érte el, a keze viszont eközben megsérült

– közölte a szóvivő.

Az ügyészség indítványa szerint, figyelemmel a cselekmény jelentős tárgyi súlyára, és a kiszabható büntetés nagyságára ami 5-től -15 évig terjedő szabadságvesztés, megalapozottan feltehető a szökés, elrejtőzés veszélye. A körülményt erősíti, hogy a nőnek nincs tényleges lakóhelye, vagy ismerőse, barátja.

Az ügyészség arra is hivatkozott, hogy a nővel szemben családi konfliktusok miatt már több büntetőeljárás is zajlik, így esetében a bűnismétlés veszélye is megalapozott. A bíróság az ügyészség indítványával egyetértve pénteken elrendelte a nő a letartóztatását. A bíróság végzését a nő tudomásul vette, a védője azonban fellebbezett az ellen, így az ügyben végleges döntést a Szolnoki Törvényszék hoz majd.