A Magyar Vöröskereszt szeptember 16-án Szolnokon rendezte meg az Országos Elsősegélynyújtó Versenyét – számolt be az eseményről a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igzgatóság sajtóosztálya.

A bizottság változatos formában mutatta be a résztvevőknek és kísérőiknek a katasztrófavédelem tevékenységét. Aki elméletben szerette volna ismereteit bővíteni, az kitölthette az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által összeállított tűzvédelmi tesztek bármelyikét, illetőleg a katasztrófavédelmi mobil labor (KML) gépjárművével és eszközeivel is megismerkedhetett. Utóbbiak közül többet kézbe is vehetett és működés közben is kipróbálhatta.

Aki azonban a gyakorlatban szerette volna megtapasztalni a tűzoltói hivatás jelentette kihívásokat, az légzőkészüléket vagy védőkámzsát ölthetett, és egy füsttel telített sátorból kellett kihoznia egy bent elhelyezett porral oltót, ezzel valamelyest megtapasztalva, milyen nehéz a tűzoltóknak jelentősen csökkent látási viszonyok között tájékozódni és haladni. A vállalkozó kedvűek vízsugárral is célba lőhettek, illetve a gépjárműfecskendőn lévő eszközöket tanulmányozhatták.

A megmérettetés negyven csapata a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Tűzmegelőzési Bizottság pihenőállomásán fújhatott egyet két versenyfeladat között.