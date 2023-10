– Egy polgárőr az irodában veszi fel a panaszokat, kettő pedig a környéket járja kerékpárral, vagy gyalog, de elkísérik a postást is, amikor arra jár – mondta az elnök. Hozzátette, a lakossági panaszokat, információkat minden pénteken, szombaton, vasárnap, illetve ünnepnapokon este 18-tól 20 óráig fogadják. Emellett napközben hétfőtől-péntekig a Bethlen G. út 2/A. szám alatti irodában is tehetnek bejelentést a lakosok. Az így kapott panaszokat, információkat a Törökszentmiklósi Rendőrkapitánysággal is egyezteti a polgárőrség.