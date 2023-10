A mai, modern világban már teljesen elfogadott az online piactereken zajló kereskedelem, azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy ezek milyen veszélyeket hordoznak magukban. Sajnos az elmúlt időszakban Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében is több online csalás történt, ezért is fontos, hogy mindenki megismerje az elkövetők módszerét, és ne dőljön be a csalóknak.

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya a Volánbusz Zrt.-vel együttműködve a rendőrség bűnmegelőzési felhívásai a Szolnokon közlekedő autóbuszokon is eljutnak az utazó közösséghez – olvasható a police.hu-n. A helyi járatú buszokon plakátokkal, a városi buszpályaudvaron pedig a hangosbemondón hívják fel a figyelmet az online csalások veszélyeire.

A Szolnokon közlekedő buszokon is kihelyeztek figyelemfelhívó plakátokat

Forrás: Police.hu

Az online térben elkövetett csalások megelőzésével kapcsolatban további hasznos információkat, aktualitásokat, tanácsokat a Kiberpajzs oldalán talál.