A járőrök október 16-án ellenőriztek egy helyi férfit Karcag belterületén. Megállapították, hogy a 20 éves fiatalembert a rendőrkapitányság lopás miatt körözte, mivel október 9-én napközben bement egy karcagi ingatlanba, és elvitt onnan egy táblagépet – tájékoztatta hírportálunkat szerdán a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Közleményükben arra is kitértek, hogy a karcagi lakost előállították, és gyanúsítottként hallgatták ki. A fiatal férfi elszámoltatása során további tizenegy vagyon elleni bűncselekmény elkövetését is elismerte, melyek többségében lakásbetörések, de zaklatásért is felelnie kell. Összesen tizenhárom rendbeli bűncselekmény róható a férfi terhére. A gyanúsítottat őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.