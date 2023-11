Egy jászjákóhalmi szépkorú tett bejelentést a rendőrségre, állítása szerint november 26-án a reggeli órákban valaki a kamraablakon keresztül mászott be házába és ott kutatott. A 75 éves nyugdíjas tetten érte a fiatal férfit, akit távozásra szólított fel.

– A sértett a konyhán keresztül kísérte ki a férfit, aki meglátta az asztalon a piskótatekercset, amit az asszony engedélyével ott helyben megevett. A gyanúsított ekkor felkapta a sértett mobiltelefonját és elszaladt – részletezte az esetet a vármegyei rendőr-főkapitányság.

Forrás: Police.hu

A rendőrök adatot gyűjtöttek és egy órán belül elfogták az utcán bóklászó 19 éves helyi lakost. A közeli bokorból előkerült a mobiltelefon is, amiből a SIM-kártya hiányzott.

– A fiatalt lopás vétség miatt kihallgatták, beismerő vallomást tett. Elmondta, azért ment be a jólelkű asszonyhoz, mert az korábban megszánta és adott neki élelmet. Most is kopogtatott, de senki nem nyitott ajtót, ezért úgy gondolta, bemászik a kamrán keresztül a házba – adtak hírt az esetről a rendőrök a police.hu oldalon.