Mint arról korábban hírportálunkon már beszámoltunk, napi rendszerességgel árusított pszichoaktív anyagokat Jászfényszarun található otthonában egy 39 éves helybéli férfi. A Jász-Nagykun Szolnok Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint fiatalkorú lakosokat is kiszolgált. A férfi őrizetbe vételkor is találtak kábítószer-gyanús anyagot, amelyet a rendőrség lefoglalt. Mint kiderült, a férfi vevői rendszeresen fizettek neki pénz helyett vagyon elleni bűncselekményekből származó vagyontárgyakkal is.

Az ügyészség indítványa szerint, a férfi bármikor megszökhet, figyelemmel a bűncselekmények tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára, és arra, hogy a férfi sem munkahelyi, sem megtartó erejű családi kötődéssel nem rendelkezik. A nyomozás jelenlegi szakaszában az ügyészség szerint a bizonyítás megnehezítésének veszélye is megalapozott, továbbá a bűnismétlés veszélye is fennáll, hiszen a férfi a tiltott szerek árusításából tartotta fenn magát. A bíróság végül a férfi lakóhelyhez kötött bűnügyi felügyeletét rendelte el, mivel az elkövető hitelt érdemlően igazolni tudta, hogy súlyos egészségügyi problémái vannak.

A bíróság rendelkezése alapján a rendőrség a férfit hetente többször is ellenőrizni fogja, így biztosítva azt is, hogy ne tudjon megszökni, és a cselekményét tovább folytatni. A bíróság döntése ellen senki nem jelentett be fellebbezést, így az a mai napon végleges.