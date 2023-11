A szolnoki Kaméleon Társulat tizenegy éve alakult szakemberek összefogásával a felnövekvő nemzedék és családjaik lelki egészségéért. A csoport bűnmegelőzési szakemberekkel együtt, a Kapaszkodó program keretében időről időre előadásokat tart a témában. A hónap témája az emberkereskedelem, a prostitúció megelőzése volt.

– A programban a szolnoki, a kisújszállási és a tiszakürti gyermekvédelmi intézményekben lakó gyermekek a Ne légy áldozat! című, fórum színházi előadást láthatták, melyben a felmerült problémákat, nehéz szituációkat a helyszínen lévő szakemberekkel az előadás menetébe iktatott beszélgetések során oldották fel – számolt be a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Az illetékesektől megtudtuk: a program megálmodói arra törekedtek, hogy a résztvevők minden esetben megoldási javaslatokat is kaphassanak, és emellett kiemelt figyelmet szenteltek a Signal for Help segítségkérő jelzés megismertetésére is.