Az Országos Balesetmegelőzési Bizottság november 3-ára minden vármegyében meghirdette a Látni és Látszani program részeként, a „Light Friday” elnevezésű akciót. E programban a rendőrség ingyenes láthatósági eszközöket osztott, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a láthatóság fontosságára a közlekedés során.

Szolnokon a Pelikán bevásárlóközpont aulájában osztottak ingyenesen lámpaszettet, láthatósági mellényt, fényvisszaverő szalagokat, matricákat, a rendőrség munkatársai.

– Az őszi-téli átállás idején meg szokott emelkedni a gyalogos, illetve kerékpáros elütések száma. Bízunk benne, hogy e kampánnyal sikerül felhívni a figyelmet, mennyire fontos, hogy jól láthatók legyünk – hangsúlyozta Dávid Mónika, a ász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára az eseményen. – Nem csak arról van szó, hogy a kerékpárokon legyen elöl és hátul is világítás, sokszor ugyanis lehagyják a fényvisszaverő prizmát, lakott területen kívül nem használják a láthatósági mellényt, illetve emellett egyéb kiegészítők is igénybe vehetők. A fényvisszaverő pántok, matricák is nagyon sokat számítanak, a gyalogosok esetében is. Ha korán reggel vagy délután négy óra után közlekedünk, arra kell törekedni, hogy ne túl sötét ruházatban legyünk. Ha mégis, ma már elengedhetetlen valamilyen láthatósági eszköz használata. Azt hisszük, úgyis jól látnak minket, pedig valójában nem így van, szürkületben már egészen mások a láthatósági körülmények. Ezért célszerű hátizsákokra, táskákra, ruházatra fényvisszaverő tapaszokat, matricákat, csíkokat, ledeket helyezni, azaz bármit, ami fénylik vagy villog. Ez nagyban megkönnyíti, hogy az autósok időben, kellő távolságból észleljék a közlekedőket – emelte ki Dávid Mónika.

Az érdeklődésére nem lehetett panasz, rengetegen megálltak a rendőrség standjánál, gyermektől kezdve a szépkorúakig.

Mint megtudtuk, leginkább a lámpaszettekre mutatkozott igény, illetve a láthatósági mellényekre. De hoztak ki biciklicsengőket is, mely kötelező felszerelése a kerékpárnak, sokan ezt kértek, mivel a sajátjuk nem működött, illetve az elő keréken szintén kötelezően használatos prizmák is kelendőnek bizonyultak.

Egy kisfiú, Czakó Csanád Csongor is örült az ingyenes eszközöknek. Mint elárulta, rengeteget biciklizik. Sötétben felkapcsolja kerékpárján a lámpát, és fényvisszaverő is van rajta.