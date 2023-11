A vármegyeházán tartott pénteki közgyűlésen 2022 kihívásairól beszélt Matuska Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője.

Az év elejét még a koronavírus-járvány határozta meg, majd az orosz-ukrán háború is hatással volt a munkánkra. A nyári időszakban térségünket aszály sújtotta. Az üzemanyagár-robbanás és az energiaárak emelkedése is jelentős anyagi terhet rótt ránk, ám beváltak a takarékoskodási intézkedések

– emelte ki.

Matuska Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője a 2022-es évet értékelte a vármegyeházán tartott közgyűlésen

Fotó: Pakainé Pusztai Nóra

Az előadásból megtudtuk, hogy vármegyénk tűzoltói 4182 alkalommal vonultak tavaly, a szabadtéri tüzekkel érintett területek nagysága a hétszerese volt a korábbinak. Az esetszám is jelentősen meghaladta az előző évekét.

– A Hortobágyon egy 9000 hektáros tűz pusztított, melyet több napon át kellett oldani. De munkavédelmi kihívást jelentettek a csépai kiszáradt tiszai holtmederben felcsapó lángok, a területen ugyanis az emberek és eszközök is elsüllyedtek – elevenítette fel a legjelentősebb eseteket.

A vármegyében működő önkéntes tűzoltó egyesületek 309 esetben avatkoztak be, munkájukat 13,6 millió forinttal támogatták.

– Azt vallom, hogy a megelőzés olcsóbb, mint a kárfelszámolás – emelte ki legfőbb gondolatként. Hozzátette: tájékoztatókat osztanak és alkotói pályázatokat is kiírnak.

A lakástüzek megelőzését kiemelt fontosságúnak tartják, 2022-ben öten vesztették életüket, négy esetben az alkohol játszott szerepet.

Az igazgató kitért arra is, hogy 2022-ben megváltozott az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, így külső partnereket oktattak, emellett belső képzéseket is szerveztek. Az ellenőrzések tekintetében elmondta, hogy évről évre ugyanazok a gondok, problémák merülnek fel. A mentési, menekülési szabályok betartása mellett a vízvédelem is kiemelt feladat.