Idén eddig 16 olyan tűzeset történt vármegyénkben, melyek során gázpalackok is nehezítették az oltási munkálatokat, ezek közül kettőnél önkéntes tűzoltók is közreműködtek. Az ismeretek elmélyítése érdekében szervezett képzést a napokban az önkéntesek számára a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Tűzoltók Szövetsége.

– A szolnoki eseményen 18 egyesület 65 tagja vett részt nemcsak a vármegyéből, hanem külföldről is, ugyanis az erdélyi Szentegyháza önkéntes tűzoltói is képviseltették magukat – kezdte a képzés beszámolóját Németh Ádám. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőjétől megtudtuk: két elméleti képzés is volt.

Elsőként Varga Zoltán, a Szolnoki Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság szerparancsnoka beszélt a kárhelyszíni sérült-ellátás módszereiről. Számos esetben fordul elő ugyanis, hogy a tűzoltóegységek érkeznek először a helyszínre, így a sérültek ellátását nekik kell megkezdeniük a mentők kiérkezéséig. A katasztrófavédelem ennek érdekében szervez rendszeresen Disaster Medic képzéseket, melyen ezen irányú ismereteket ad át a tűzoltók részére.

Varga Zoltán tűzoltó főtörzszászlós beszélt a kárhelyszíni sérült-ellátás módszereiről

Fotó: Németh Ádám tűzoltó főhadnagy

A második előadást Egyed Lajos, a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vármegyei Főügyeleti Osztályának vezetője tartotta a gázpalack-tüzek oltásával kapcsolatosan. A szakember nem csupán a leggyakrabban előforduló propán-bután gázpalackokkal kapcsolatos tapasztalatokat osztotta meg, hanem többek között az acetilén gázpalackok oltásának sajátosságairól is beszélt.

– A gyakorlati szekcióban Varga Zoltán az ellátás során használható eszközöket, fogásokat mutatott be, Egyed Lajos vezetésével pedig egy speciálisan erre a célra átalakított gázpalack tüzét olthatták el az önkéntes tűzoltók – tette hozzá az katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője.