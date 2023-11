A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei adóhatóság korábbi igazgatóhelyettese 2015. február 26-tól előzetes letartóztatásba került, mert a vád szerint megpróbálta megölni volt élettársát. A férfi a több mint három éves, 37 hónapos előzetes letartóztatása alatt, 2018 márciusától – miután megtetszett neki a politikai mozgalom programja – az Összefogás Párt képviselőjelöltje lett, ezért egy időre mentelmi jogot kapott, és ezután szabad lábon védekezhetett.

A Szon.hu beszámolója szerint az elsőfokú bíróság által megállapított történeti tényállás a következő: dr. K. Gy. és az ügy sértettje 2012-től élettársi kapcsolatban éltek, mely a köztük lévő elszámolási viták, és a kiskorú gyermekük nevelésével kapcsolatos nézeteltérések miatt megromlott. 2013-ban kölcsönszerződést kötöttek, ez alapján a férfinak két évvel később több mint hatmillió forintot kellett volna visszaadnia élettársának. Noha sokat veszekedtek, 2014 őszén össze akartak házasodni. A tényállás szerint a nő készült erre, beszámolt erről az ismerőseinek, ruhát is varratott, a férfi azonban senkinek sem beszélt e szándékukról.

Az esküvő reggelén a nő rosszul lett, kórházba kellett vinni, a férfi pedig azt mondta, üres gyógyszeres fiolát talált az ágya mellett.

A tényállás szerint a gyógyszert előző este a férfi keverte az italába, egyrészt, hogy ne kelljen összeházasodniuk, másrészt, hogy később a nő öngyilkossági hajlamára hivatkozhasson.

Korábban kétszer is rendőrt hívott az otthonukba, azt állítva, hogy a nő rátámadt, ám a kiérkező rendőrök egyik esetben sem intézkedtek, mert úgy vélték, nincs erre szükség. Egyszer pszichiátriára vitte a nőt, akit már aznap hazaengedtek, és a férfi távoltartási kérelmét is elutasította a bíróság, mert mint megállapították, egyoldalúan adta elő a történetet.

A tényállás szerint azt szerette volna, ha kizárólagos felügyeletet szerez, és ő nevelheti a gyermeküket, a stratégiája pedig az volt, hogy kórházba juttatással és feljelentésekkel ellehetetleníti a nőt. Ám mivel a korábbi próbálkozásai nem vezettek eredményre, elhatározta, hogy ha kell, erőszakkal juttatja érvényre az akaratát. 2015. február 25-én a férfi szüleihez mentek Konyárra, és dr. K. Gy. az indulás előtt magához vett egy kést: a tényállás szerint azért, hogy megölje az élettársát. Amikor odaértek, megkérte az édesanyját, hogy hagyja őket magukra. Szeretkeztek, utána a nő az S.O.S., szerelem! című filmet nézte, amikor a tényállás szerint dr. K. Gy. rátámadt.

Megszúrta a tarkóját, a nő pedig a bejárati ajtó felé menekült, de nem jutott ki a házból. A konyhában dulakodtak, a férfi a késsel megpróbálta elvágni a torkát. Amikor az asszony a kazánházon keresztül akart menekülni, a vádlott egy baltával ütötte fejbe.

A nő erősen vérzett, mire az élettársa azt kérdezte:

„Még mindig élsz? Mikor döglesz már meg?!”.

A nő viszont annyira rosszul volt, hogy azt kérte az élettársától, ne bántsa tovább, hagyja inkább elvérezni. Ekkor ért haza a férfi édesanyja. A nő életveszélyes állapotba került, életét a szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.

A Nyíregyházi Törvényszék 2022 decemberében dr. K. Gy. vádlottat előre kitervelten, aljas indokból, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének kísérlete és közlekedés biztonsága elleni bűntett miatt 18 év fegyházbüntetésre ítélte.

Dr. Stál József bíró szerint dr. K. Gy. a tettét gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve követte el.

A bíró a vádlott szakmai múltját is felidézte: „Dr. K. Gy. kimagasló pályafutást mondhat magáénak: rendőrtiszti főiskolát végzett, később a jogi egyetemen szerzett diplomát, és a szakvizsgát is letette. Pénzügyőr őrnagy volt, aki kriminalisztikai írásszakértő, és aki egy ügyvédi iroda alkalmazottjaként is dolgozott.”.

A határozat ellen az ügyészség súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért, illetve enyhítésért fellebbezett. A bíróság akkor, a kiszabott szabadságvesztés tartamára tekintettel, és mivel tartani lehetett a szökés, elrejtőzés veszélyétől, elrendelte a vádlott letartóztatását.

A fellebbezések miatt a büntetőügy a Debreceni Ítélőtáblára került, amely a napokban jogerős ítéletet hozott. A táblabíróság a vádlott fegyházban végrehajtandó szabadságvesztés büntetését 15 évre enyhítette. A férfi legkorábban a büntetés háromnegyedének kitöltése után bocsátható feltételes szabadlábra. Az ítélőtábla szerint a vádlott mindent megtett annak érdekében, hogy a sértett életét veszítse. Tekintettel azonban arra, hogy a cselekmény kísérleti szakban maradt, a büntetési célok eléréséhez elegendő a határozott időtartamra szóló büntetés kiszabása. Az ítélőtábla enyhítő körülményként értékelte még a vádlott büntetlen előéletét, illetve az eljárás elhúzódását, amely miatt sérült a vádlott tisztességes eljáráshoz való joga. Az ítélet jogerős.