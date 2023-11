Még november 6-án, a délutáni órákban ment be egy jászapáti élelmiszerboltba egy nő és egy férfi. Míg az az asszony csokoládét, szeszes italt és kozmetikumot tett a bevásárlókosárba, a férfi egy tusfürdőt rejtett a ruhájába. Először a nő akart távozni a termékekkel fizetés nélkül, azonban az áruvédelmi eszköz jelzett, így kirohant a boltból. Az üzlet tulajdonosa utánaszaladt, ám a tusfürdőt ellopó férfi is azonnal a nyomukba szegődött, majd durva szavakkal illette a boltost, akinek a fia is a páros után ment, és kérte, hogy adják vissza az ellopott árukat. Ennek sem a nő, sem a férfi nem tett eleget, sőt, a férfi egy késsel fenyegetőzött, hogy ne pattogjon, majd sietősen távoztak.

– A jászsági rendőrök a bejelentést követően – a kamerafelvételeknek köszönhetően – hamar megállapították, hogy a bűncselekményt két helyi fiatal, egy 23 éves férfi és egy 19 éves nő követték el. Az élettársakat előállították a Jászapáti Rendőrőrsre, ahol a férfit felfegyverkezve elkövetett rablás bűntette, míg a nőt lopás vétsége miatt hallgatták ki– tájékoztatott Sipos-Kácsor Andrea alezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője. Hozzátette, a nyomozóhatóság őrizetbe vette a férfit, és kezdeményezte letartóztatását.