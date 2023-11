A rendszeres figyelemfelhívások, rendőri ellenőrzések, emeltösszegű bírságok, és a gyorshajtás miatt bekövetkezett tragikus balesetek ellenére, sokan továbbra is figyelmen kívül hagyják a közlekedési szabályokat. Ezt a következtetést vonta le a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt hét tapasztalatai alapján. Ahogy a főkapitányság illetékesei beszámoltak: a rendőrök 499 gyorshajtót, és tíz ittas vezetőt szűrtek ki a forgalomból.

– Egy elrettentő példa annak az autónak a sofőrje, amelyet november 16-án délután mértek be Szolnok belterületén. A járművezető a sűrű forgalomban a megengedett 50 kilométer per óra sebességhatár ellenére 112 kilométer per óra sebességgel érte utol az előtte haladó járműsort. Az egyenruhások a szabályszegésért 169 ezer forint közigazgatási bírságot és hat közúti közlekedési előéleti pontot szabtak ki a sofőrrel szemben – számolt be az egyik esetről András Hunor Lehel.

Forrás: Police.hu

A sajtóreferens kiemelte: a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a jövőben is folyamatosan tartanak a közlekedési biztonsági helyzet további javítása, valamint a baleseti szempontból kiemelt szabályszegések visszaszorítása érdekében különböző közlekedésrendészeti akciókat.