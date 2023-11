A hideg időjárás miatt az egyedül élő idősek nagyobb veszélynek vannak kitéve. A police.hu-n úgy fogalmaztak, a tragédiákat társadalmi összefogással előzhetjük meg. Ezért a rendőrség idén is együttműködik a társszervekkel, az önkormányzatokkal és közös szolgálatokat tervez a polgárőrség munkatársaival a Jászkunságban.

Visszatérően ellenőrizzük a nehezen megközelíthető helyeken, egyedül élőket, hogy szükség esetén mielőbb segítséget kaphassanak. A személyes kapcsolat, a bizalom kiemelten fontos, hiszen ezek az emberek egyrészt egészségi állapotuk miatt veszélyeztetettek, de könnyen válhatnak bűncselekmény áldozatává is

– közölték.

A leselkedő veszélyekre fel kell készíteni a szépkorúakat. A legcélravezetőbb, ha nem csak a rendőrség vagy polgárőrség, de a rokonok, ismerősök is gyakrabban ellátogatnak hozzájuk és beszélgetnek velük, felhívják a figyelmüket, hogy ne engedjenek be idegeneket a házukba és ne dőljenek be a telefonos csalóknak sem.

A megváltozott időjárásra tekintettel kérjük, hogy a megszokottnál jobban figyeljenek a környezetükben élő magányos és idős emberekre, valamint a fedél nélkül élőkre. Ha közterületen olyan embert látnak, aki segítségre szorul, ne menjenek el mellette, hívják a 112-es segélyhívó számot!

– tették hozzá.

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság kiegészítette: a közlekedés során is fel kell készülni az egyre romló látási- és egyre kedvezőtlenebb útviszonyokra, a zord időjárási körülményekre.

– Készítsenek be a gépjárművekbe jégoldót, jégkaparót, ne feledkezzenek meg a láthatósági mellényről, vigyenek magukkal pokrócot és meleg italt! – javasolták.