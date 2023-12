Nem telt teljesen eseménytelenül a tűzoltók december 24-éje. A Jászkunságban is volt néhány eset, ahol be kellett avatkozniuk. Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, vasárnap délután jelzett a szén-monoxid-érzékelő Szolnokon. Egy Városmajor úti lakásba riasztották a tűzoltókat. – Délután három körül kigyulladt egy családi ház villanyórája Törökszentmiklóson, az Aradi vártanúk útján. A tűzoltók porral oltóval eloltották és kibontották a villanyóraszekrényt. Az épület fűthetetlenné vált, az ott élő öt embert rokonok fogadták be – számolt be egy másik vasárnapi esetről a katasztrófavédelmi igazgatóság.