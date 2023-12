Újabb drogterjesztőt vettek őrizetbe Jászladányban

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság februárban arról tájékoztatta hírportálunkat, hogy megtudták, egy jászladányi férfi feltehetőleg új pszichoaktív anyagnak minősülő szerrel kereskedik, és 1000 forint/pakk áron látja el a helyi fogyasztókat. Javában zajlott a rajtaütés a drogdíler házában, amikor egy gyanús autó állt meg az utcán. A sofőr a helyzetet felismerve gyorsan menekülőre fogta, végül az árokba hajtott. Az alkoholszonda pozitívat mutatott. A férfit előállították, büntetőeljárást indítottak vele szemben.

Méz és húsok helyett is a vöröshagyma vonalkódját húzta le egy szolnoki nő

Több mint nyolcvanezer forintos kárt okozott egy szolnoki nő, aki az üzletben a nagyobb értékű zöldségek és gyümölcsök, méz és hús vásárlásakor szinte mindig a vöröshagyma vonalkódját húzta le. Tizennégy alkalommal verte át az önkiszolgáló pénztár gépét a helyi hipermarketben. Az ügyészség a büntetlen előéletű nővel szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt.

Törlőkendőbe rejtette a sikkasztott pénzt

A mosogatónál a biztonsági kameráknak háttal, több százezer forintot sikkasztott egy nő egy szolnoki gyorsétkezdében. A Szolnoki Járási Ügyészség arról tájékoztatott minket az év második hónapjában, hogy a pénztáros 2022 májusában közel három héten keresztül azzal egészítette ki a fizetését, hogy a vásárlóktól átvett, mindösszesen 280.000 forintot nem helyezte el a kasszában. Ahogy akkor megírtuk, azt a módszert választotta, hogy a vevőktől átvett nagyobb címletű bankjegyeket egy rutinos mozdulattal előbb a bankkártyás fizetésre szolgáló terminál alá helyezte, majd onnan észrevétlenül becsúsztatta a pénztárgép alá. Bizonyos időközönként úgy tett, mintha a pénztárgépet és környezetét tisztogatná egy törlőkendővel, azonban valójában ekkor vette ki a bankjegyet a gép alól a kendőbe csomagolva.

Vezetés közben lett rosszul, nem tudták újraéleszteni

Sikertelen újraélesztésről is adtunk hírt 2023. februárjában. Rosszul lett ugyanis egy autós a Vízpart körút „nagy kanyar” előtti szakaszán. András Hunor Lehel százados, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense arról számolt be, hogy mentő-, rendőr- és polgárőr egységek is a helyszínre vonultak. A forgalmat a közeli kis utcákba terelték. A mentők megpróbálták újraéleszteni a bajba került illetőt – sikertelenül.

Négyezer adag kábítószerrel bukott le egy szolnoki férfi

Újabb kábítószer ügyről írtunk hírportálunkon, ezúttal a szolnoki dílerre még a négyezer adag kristály átadása előtt csaptak le a rendőrök. Két embert tartóztattak le. Közölték: a lefoglalt egy kilogramm drog feketepiaci értéke 6 millió forint. Ezzel az akcióval a négyezer adag kábítószer piacra kerülését akadályozták meg.