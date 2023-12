Egy helyi lakos közlekedett Tiszaföldváron december 4-én délután, mikor közúti balesetet okozott, aminek következtében könnyű sérülést szenvedett – tájékoztatta hírportálunkat a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság. Mint jelezték, a rendőrök a sofőrrel szemben alkoholszondát alkalmaztak, ami pozitív értéket mutatott. A 23 éves férfit további mintavételre előállították.

A rendőrség továbbra is felhívják a járművezetők figyelmét, hogy az ittas vezetés potenciális balesetveszélyt hordoz magában. Az ittas járművezetők nemcsak saját, de mások testi épségét is veszélyeztetik! Az elfogyasztott alkohol jelentősen növeli a reakcióidőt és tompítja az érzékszerveket, ezzel nő a balesetek bekövetkezésének kockázata is! A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai kiemelt figyelmet fordítanak az ittas vezetők kiszűrésére.