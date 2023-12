A budapesti rendőrgyilkosság esete az egész országot megrázta januárban. Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, az ámokfutásról készült videó az internetet is bejárta. Két rendőr megsérült, harmadik társuk pedig a helyszínen meghalt. Információink szerint a tragédiát megelőző napon a szolnoki helikopter dandár laktanyájába akart betörni autójával a férfi, aki vélhetően akkor is tudatmódosító szerek hatása alatt állt. A két eset közötti kapcsolatot sem a rendőrség, sem a Magyar Honvédség nem erősítette végül meg.

Január 23-án halálos kimenetelű baleset történt Szolnoknál. Egy kisteherautó a kora esti órákban a 4-es főúton Debrecen felé tartva áttért a menetirány szerinti bal oldalra, ahol frontálisan összeütközött a szemből érkező nyergesvontatóval. A kisteherautó sofőrje a helyszínen életét vesztette.

Ebben a hónapban Jászladányban ugyanazon a napon két kerékpáros baleset is történt. Az egyik alkalommal a biciklis nő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy életveszélyes állapotban, mentőhelikopterrel szállították a szolnoki Hetényi Géza Kórházba.

Megdöbbenést váltott ki olvasóinkból a zagyvarékasi tanuló brutális bántalmazása. Egy hatodikos fiúnak mindkét karja eltört, amikor összeverekedett osztálytársával. Cikkünkben az édesanya is megszólalt, akit nagyon megrázott a történet. Az eset körülményeit súlyos testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt, büntetőeljárás keretében a Szolnoki Rendőrkapitányság Újszászi Rendőrőrse vizsgálta ki.

Jászapátiról lopott buszt üldöztek

Négy vármegyén át üldözték a Jászapátiról ellopott buszt, mely végül árokba csapódott. A negyven millió forintot érő jármű útvonalát GPS nyomkövető segítségével derítették fel. Ahogy arról hírportálunkon beszámoltunk, a tolvaj ugyanis járt Pest, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegye területén is. A sofőr nem foglalkozott a rendőri jelzésekkel sem, majd Hajdú-Bihar vármegyében a 4-es számú főúton, Kaba és Püspökladány között áttért a menetirány szerinti baloldalra, majd az árokba hajtott, ahol fának ütközött.